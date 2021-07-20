20 июля 2021, 15:53
Власти Вьетнама разрешат въезд в страну привитым «Спутником V» туристам
Власти Вьетнама сообщили о скором возобновлении приема иностранных туристов, в том числе из России. Въезд в страну разрешат привитым от коронавируса вакциной «Спутник V» и переболевших гражданам
Фото: vivu.ru
Власти Вьетнама сообщили о скором возобновлении приема иностранных туристов, в том числе из России. Въезд в страну разрешат привитым от коронавируса вакциной «Спутник V» и переболевших гражданам.
На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что власти Вьетнама к осени запустят полугодовую программу по возобновлению приема иностранных туристов. Первым для иностранных туристов откроется остров Фукуок, а посещать его смогут по 2-3 тысячи человек ежемесячно. Через три месяца квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч человек в месяц.
При этом даже привитым путешественникам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус.