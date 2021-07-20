Члены ОНК обнаружили в онлайн-продаже рационы питания для арестантов
Индивидуальные рационы питания для заключенных исправительной колонии № 10 в Астраханской области оказались в свободной продаже в интернете
Индивидуальные рационы питания для заключенных исправительной колонии № 10 в Астраханской области оказались в свободной продаже в интернете.
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что в онлайн-продаже они обнаружили не обычный индивидуальный рацион питания, а рацион питания для осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений при их этапировании, нахождении в судах в уголовно-исполнительной системы.
Согласно штампам на коробках, рацион был произведен в июне 2020 года. Срок их годности составляет 18 месяцев. Почему продукты питания не достались обвиняемым и осужденным, а оказались в продаже, выяснить пока не удалось.
Рационы питания для заключенных закупаются в рамках государственных контрактов. Стоимость одной единицы составляет примерно 3100 рублей.
Правозащитники выяснили, что торговлю тюремными рационами ведет человек из Ейска. ОНК обратилась в ФСИН с требованием провести проверку по данному факту.