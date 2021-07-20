Глава ЦИК назвала противников электронного голосования «пещерными людьми»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вступилась за электронное голосование, против которого выступают оппозиционные деятели из-за больших возможностей для фальсификации
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вступилась за электронное голосование, против которого выступают оппозиционные деятели из-за больших возможностей для фальсификации.
Глава комиссии заявила, что против электронного голосования на федеральных выборах выступают только «лукавые политики» и «люди с пещерным сознанием».
По словам главы ЦИК, в обществе никакого сопротивления против электронного голосования нет, потому что российский народ «вперед ушел». Однако «лукавые политики» пытаются повлиять на общественное мнение и говорят, что электронное голосование - это «ужас-ужас».
Элла Памфилова также заверила, что избирком никому не навязывает электронную форму голосования.
Напомним, что на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года электронное голосование пройдет в Москве, Севастополе, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.