20 июля 2021, 14:31
Минобороны потратит 320 млн рублей на покупку ПО для мониторинга СМИ
Речь идет о «Системе мониторинга и анализа средств массовой информации “Катюша”». Тендер проводится в закрытом режиме, поэтому остается неизвестным, какой именно функционал системы понадобился оборонному ведомству
Фото: Life.ru
Минобороны России планирует потратить 320 млн рублей на покупку программного обеспечения для проведения мониторинга СМИ.
По данным «МБХ медиа», речь идет о «Системе мониторинга и анализа средств массовой информации “Катюша”». Тендер проводится в закрытом режиме, поэтому остается неизвестным, какой именно функционал системы понадобился оборонному ведомству.
Ранее «Ведомости» сообщали, что системой мониторинга СМИ «Катюша» с 2016 года пользуется Администрация президента.
Правами на «Катюшу» владеет компания «М 13», принадлежащая Владиславу Клюшину. В марте текущего года он был арестован в Швейцарии по запросу США.