Конституционный суд признал недопустимым досмотр адвокатов в СИЗО без протокола
Конституционный суд России признал недопустимым досмотр адвокатов в СИЗО без документальной фиксации этой процедуры. Соответствующее решение принято по результатам рассмотрения жалобы адвоката Рамиля Идиятдинова
Конституционный суд России признал недопустимым досмотр адвокатов в СИЗО без документальной фиксации этой процедуры.
Соответствующее решение принято по результатам рассмотрения жалобы адвоката Рамиля Идиятдинова. Юрист ранее пришел к своему клиенту в СИЗО-3 в республике Татарстан. Там его дважды досмотрели, причем второй раз без составления протокола. Сотрудники изолятора также отказались назвать правовые и фактические основания для досмотра.
Идиятдинов обратился с жалобой в прокуратуру, а затем в суд, однако все его жалобы были отклонены. В судах адвокату заявили, что составлять официальный протокол о досмотре не нужно, если запрещенные предметы не обнаружены.
В Конституционном суде в свою очередь заявили, что по закону об адвокатской деятельности у адвокатов есть право беспрепятственно встречаться с доверителем наедине и без ограничения числа свиданий.
В постановлении КС РФ говорится, что протокол досмотра и его видеофиксация должны предоставляться адвокату по его требованию, а также должны храниться как минимум в течение срока, предусмотренного для обжалования законности досмотра.