В Ставрополье задержали всю верхушку регионального управления ГИБДД
В Ставропольском крае в ходе масштабной спецоперации задержали руководителя управления ГИБДД по региону Алексея Сафонова и около 35 подконтрольных ему сотрудников
В Ставропольском крае в ходе масштабной спецоперации задержали руководителя управления ГИБДД по региону Алексея Сафонова и около 35 подконтрольных ему сотрудников. Полицейские задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что силовики задержали «практически всю верхушку УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Алексеем Сафоновым».
Ставропольских гаишников подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
«По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», — сообщил Александр Хинштейн.
Депутат Госдумы также опубликовал фотографии из шикарного особняка главы ставропольской Госавтоинспекции, интерьеру которого позавидовали бы даже монархи. Среди прочей роскоши у регионального гаишника обнаружились золотой унитаз и золотая раковина.