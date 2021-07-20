К бортпроводнице Аэрофлота, которая заявила об отказе от обязательной вакцинации, пришла полиция
Несколько дней назад сотрудница Аэрофлота Эльвира Шакирова записала видеообращение, в котором выразила протест против принудительной вакцинации
Несколько дней назад сотрудница Аэрофлота Эльвира Шакирова записала видеообращение, в котором выразила протест против принудительной вакцинации. Она подкрепила свои доводы 21 статьей Конституции, Нюрнбергским кодексом, а также заявлениями Путина и Матвиенко о том, что вакцинация — дело сугубо добровольное. Ее поддержало более 400 коллег — пилотов, бортпроводников и работников наземных служб.
Эльвира заявила, что призыв сделать прививку никакими официальными документами руководство не сопроводило. Девушка сокрушается, что сотрудников фактически лишают средств к существованию и права самим принимать решения, касающихся своего здоровья.
Ранее Шакирова записала видео, в котором сообщила, что по адресу временной регистрации незнакомые люди пытались найти девушку, «которая выпустила ролик». Эльвира позже рассказала, что незнакомцы были из полиции Шереметьево. «Если я пропаду, то знайте, меня искали», — написала она.
Источник- REDOVKA