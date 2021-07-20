В аэропорту «Внуково» вернули курительные комнаты, ликвидированные в 2013 году
На сайте воздушной гавани сообщается, что четыре курительные комнаты будут размещены в зонах посадки внутренних и международных рейсов, а еще одна — в бизнес-зале
В московском аэропорту Внуково снова появятся комнаты для курения. На сайте воздушной гавани сообщается, что четыре курительные комнаты будут размещены в зонах посадки внутренних и международных рейсов, а еще одна — в бизнес-зале.
Во «Внуково» рассказали, что «курилки» оснащены современной и мощной системой фильтрации воздуха. Одновременно в этой комнате могут находиться до 8 человек, но в связи с пандемией коронавируса число курильщиков ограничили до 2 человек.
Напомним, что все курительные комнаты из российских аэропортов были убраны в 2013 году после вступления в силу антитабачного закона. В 2019 году российские власти разрешили аэропортам вернуть курилки.
В аэропорту «Шереметьево» курительные комнаты вернули в 2020 году, но только в бизнес-зале.