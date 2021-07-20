20 июля 2021, 12:48
МОК впервые одобрил изменение девиза Олимпийских Игр
Международный олимпийский комитет (МОК) впервые решил изменить девиз Олимпийских игр. До сих пор состязания всегда проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Теперь же девизом станет фраза: «Быстрее, выше, сильнее — вместе»
Фото: liport.ru
Международный олимпийский комитет (МОК) впервые решил изменить девиз Олимпийских игр. До сих пор состязания всегда проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Теперь же девизом станет фраза: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
Соответствующее решение было принято членами комитета единогласно за несколько дней до начала летней Олимпиады в Токио.
Инициатором изменения девиза Олимпийских игр стал глава МОК Томас Бах. Сам он назвал произошедшее «эпохальным событием», сообщает РИА Новости.
Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Большая часть состязаний пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.