20 июля 2021, 12:41
Супруга топ-менеджера «Уралхима» на день рождения мужа арендовала «Газпром Арену» за 20 млн рублей
Супруга топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева Яна арендовала стадион «Газпром Арена» для романтического свидания с супругом. Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал «Бесславные строители».
Фото: imag.one
Супруга топ-менеджера «Уралхима» Игоря Буланцева Яна арендовала стадион «Газпром Арена» для романтического свидания с супругом. Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал «Бесславные строители».
«Не зря строили, не зря сажали [экс-вице-губернатора Марата Огонесяна]… Теперь есть хоть праздник где отпраздновать приличным людям…» — сообщается под видео.
По данным телеграм-канала, вечеринка на «Газпром Арене» обошлась супругам Буланцевым в 20 млн рублей. Мероприятие было посвящено дню рождения главы семьи.
Игорь Буланцев ранее занимал должность старшего вице-президента Сбербанка, а в 2019 году был назначен заместителем гендиректора и директора по экономике и финансам в «Уралхиме».