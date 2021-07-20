20 июля 2021, 11:57
Российские ретейлеры предупредили о «пустых полках» в магазинах из-за мусорной реформы
Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли предупредили Минприроды о риске возникновения дефицита некоторых товаров из-за нового законопроекта об утилизации и упаковке товаров
Фото: senatinform.ru
Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли предупредили Минприроды о риске возникновения дефицита некоторых товаров из-за нового законопроекта об утилизации и упаковке товаров.
Речь идет о планах правительства запретить продажу товаров, которые не включены в специальный реестр в рамках системы учета отходов, в рамках повышения ответственности производителей за отходы производства и потребления.
Торговые сети и интернет-магазины считают, что в случае принятия данного законопроекта может произойти «блокировка легальных каналов сбыта огромного числа наименований товаров», что приведет к «пустым полкам в офлайн-магазинов» и сокращению ассортимента онлайн-магазинов, сообщает РБК.