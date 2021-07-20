20 июля 2021, 11:47
В аэропорту Владивостока двух пассажиров сняли с рейса за драку из-за места у окна
В аэропорту Владивостока два пассажира, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подрались из-за места в самолете у окна. В итоге это место не досталось никому из них, так как оба дебошира были сняты с рейса
Фото: acustika.ru
В аэропорту Владивостока два пассажира, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подрались из-за места в самолете у окна. В итоге это место не досталось никому из них, так как оба дебошира были сняты с рейса.
В МВД России сообщили, что инцидент произошел на рейса Владивосток Москва (авиакомпания не сообщается). Пьяные пассажиры стали спорить из-за места у окна. Спор перерос в драку, в связи с чем бортпроводники вызвали полицию.
Нарушителями общественного порядка оказались жители Ярославской области. В отношении мужчин составили протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.