Ученые сообщили о низкой эффективности популярного лекарства от COVID-19
Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что азитромицин не более эффективен, чем плацебо, в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов
Американские ученые сообщили о низкой эффективности антибиотика азитромицин, который часть используется для лечения коронавирусной инфекции.
Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что азитромицин не более эффективен, чем плацебо, в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов.
Медики отметили, что прием этого препарата, напротив, может способствовать госпитализации амбулаторного пациента.
Изначально медики считали, что азитромицин обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19, если начинать лечение на ранней стадии заболевания. Однако теперь выяснилось, что это не так.
В исследовании калифорнийских ученых участвовали 263 добровольца с положительным тестом на коронавирус. На момент начала испытаний в госпитализации никто из них не участвовал.
В ходе испытания 171 доброволец получил однократную пероральную дозу 1,2 грамма азитромицина, а 92 участника получили идентичную дозу плацебо. На 21-й день исследования пятеро пациентов, получавших азитромицин, были госпитализированы в связи с ухудшением состояния. Из группы, получавшей плацебо, никого не госпитализировали.