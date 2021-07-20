20 июля 2021, 10:32
Рядом с резиденцией президента в Ново-Огарево строят гостевой дом и ледовую площадку
Рядом с официальной резиденцией Владимира Путина в подмосковном Ново-Огарево ведется строительство объектов, стоимость которых оценивается в 20-50 млрд рублей. Строительство ведется в условиях строгой секретности
Фото: topdialog.ru
Рядом с официальной резиденцией Владимира Путина в подмосковном Ново-Огарево ведется строительство объектов, стоимость которых оценивается в 20-50 млрд рублей. Строительство ведется в условиях строгой секретности.
Издание «МБХ медиа» сообщает, что секретные объекты строятся на участке земли площадью около 107 тысяч кв. метров, который был передан в пользование ФСБ России.
Напомним, что на территории Ново-Огарево находятся исторические здания, сосновый лес и Дом приемов. А рядом строятся гостевой дом площадью около 4 тыс. кв.м., ледовая площадка и лечебно-оздоровительный комплекс площадью более 16 тыс. кв.м.