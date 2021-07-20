20 июля 2021, 09:58
В ФСБ составили список сведений, за сбор которых россиян могут признать инагентами
ФСБ России предложила утвердить перечень сведений, которые не составляют государственную тайну, но за сбор которых российского гражданина могут признать «иностранным агентом»
Фото: otr-online.ru
ФСБ России предложила утвердить перечень сведений, которые не составляют государственную тайну, но за сбор которых российского гражданина могут признать «иностранным агентом».
Данный перечень разделен на две категории. Это военные сведения, не содержащее гостайну, и военно-производственные сведения, не содержащие гостайну. Всего в списке 61 пункт.
В перечень ФСБ вошли среди прочего данные о закупках товаров и услуг для российской армии, персональные данные военнослужащих и членов их семей, данные «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках», а также данные о госкорпорации «Роскосмос».