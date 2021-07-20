Общественная палата Ленобласти попросила ввести ответственность за призывы к отказу от прививок
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за публичные призывы к отказу от прививок по немедицинским показаниям
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за публичные призывы к отказу от прививок по немедицинским показаниям.
В письме на имя главы Министерства юстиции Константина Чуйченко общественник указал, что некоторые россияне пропагандируют домыслы о «вреде» вакцин. При этом мифы об опасности прививок воспроизводят отдельные медицинские работники, которые отговаривают людей прививаться.
Владимир Петров также отметил, что из-за растущего движения антипрививочников резко вырос спрос на поддельные сертификаты о вакцинации.
Общественник просит главу Минюста рассмотреть вопрос о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, а также установления ответственности для медработников, распространяющих фейковую информацию о прививках и ответственности за покупку поддельных сертификатов о вакцинации.