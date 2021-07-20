20 июля 2021, 09:35
Российские банки начали подключать карты «Мир» к Apple Pay
Российские банки начали подключать карты платежной системы «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay. Этот сервис был запущен в России в 2016 году, однако до настоящего времени карты «Мир» добавить было нельзя
Фото: pfr.gov.ru
Российские банки начали подключать карты платежной системы «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay. Этот сервис был запущен в России в 2016 году, однако до настоящего времени карты «Мир» добавить было нельзя.
Сейчас карты российской платежной системы в свой iPhone могут добавить клиенты банков «Открытие» и Росбанка. В ближайшее время к ним присоединятся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, сообщает РБК.
До этого карты «Мир» можно было использовать для бесконтактной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с операционной системой Android.
Отметим, что по данным международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), Россия является мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.