20 июля 2021, 07:28
Россиянам пообещали льготные кредиты на электрокары
Министерство промышленности и торговли России пообещало распространить льготные автомобильные кредиты на электрокары, водородомобили и прочий низкоуглеродный транспорт
Фото: Яндекс.Дзен
Министерство промышленности и торговли России пообещало распространить льготные автомобильные кредиты на электрокары, водородомобили и прочий низкоуглеродный транспорт.
Глава ведомства Денис Мантуров заявил в интервью «Российской газете», что льготные автокредиты на электрокары россияне смогут оформить уже в 2022 году.
Льготные кредиты предусмотрены программой развития производства и использования электротранспорта. Она рассчитана до 2030 года.