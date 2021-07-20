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20 июля 2021, 04:23

Бывший фигурант списка Forbes Александр Щукин скончался от последствий COVID-19

Бывший участник списка богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса

Бывший фигурант списка Forbes Александр Щукин скончался от последствий COVID-19
Фото: Коммерсант

Бывший участник списка богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса.

Зять бизнесмена Ильдар Узбеков рассказал «Интерфаксу», что Александр Щукин некоторое время назад заразился COVID-19 и находился в реанимации в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, в мае бизнесмен перенес операцию на сердце, а после этого заразился коронавирусом. Последние две недели Щукин провел в реанимации в одной из больниц Кемерово.

С 2016 года Александр Щукин находился под домашним арестом по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, бывшие заместители бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и экс-глава СК по региону вынудили владельца разреза «Инской» Антона Цыганкова подписать дарственную на акции предприятия в интересах Щукина. Бизнесмен своей вины не признал.

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