Бывший фигурант списка Forbes Александр Щукин скончался от последствий COVID-19
Бывший участник списка богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса
Бывший участник списка богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса.
Зять бизнесмена Ильдар Узбеков рассказал «Интерфаксу», что Александр Щукин некоторое время назад заразился COVID-19 и находился в реанимации в тяжелом состоянии.
По уточненным данным, в мае бизнесмен перенес операцию на сердце, а после этого заразился коронавирусом. Последние две недели Щукин провел в реанимации в одной из больниц Кемерово.
С 2016 года Александр Щукин находился под домашним арестом по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, бывшие заместители бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и экс-глава СК по региону вынудили владельца разреза «Инской» Антона Цыганкова подписать дарственную на акции предприятия в интересах Щукина. Бизнесмен своей вины не признал.