Племянница Сергея Скрипаля вышла на пикет против вакцинации от COVID-19
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного боевым ядом «Новичок» в британском Солсбери, вышла на одиночный пикет против обязательной вакцинации от коронавируса
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного боевым ядом «Новичок» в британском Солсбери, вышла на одиночный пикет против обязательной вакцинации от коронавируса.
Серию одиночных пикетов проводила партия КПРФ. Среди участников протестной акции была замечена Виктория Скрипаль, которая ранее помогала государственным пропагандистам опровергать версию об отравлении своего дяди сотрудниками российских спецслужб.
Виктория Скрипаль рассказала «Открытым медиа», что выступает против вакцинации из-за побочных явлений после прививки. По словам женщины, якобы 80% привитых от коронавируса пациентов заразились ковидом, а остальные столкнулись с онемением руки, в которую делалась инъекция, получили провалы в памяти, а у кого-то даже «отнялись ноги».
Племянница Сергея Скрипаля не поверила в пользу вакцинации даже после того, как ее бабушка умерла от последствий коронавируса.