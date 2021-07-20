18-летнюю москвичку, насмерть сбившую двоих детей, отправили в СИЗО
18-летней москвичке Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двух малолетних детей на пешеходном переходе, ужесточили меру пресечения. Суд отменил ей домашний арест и отправил в СИЗО до 16 сентября
18-летней москвичке Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двух малолетних детей на пешеходном переходе, ужесточили меру пресечения. Суд отменил ей домашний арест и отправил в СИЗО до 16 сентября.
С ходатайством об ужесточении меры пресечения девушке выступила прокуратура Москвы. Башкировой предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. На нерегулируемом пешеходном переходе Валерия Башкирова сбила двух взрослых и трех детей. Один из них находился в коляске, второй ехал на самокате, а третий на беговеле. Позже дети в возрасте трех и пяти лет скончались от полученных травм.
Валерия Башкирова призналась, что во время управления автомобилем она отвлекалась на свой телефон.