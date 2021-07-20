В Петербурге два кандидата взяли фамилию и имя депутата Бориса Вишневского ради выборов
В Санкт-Петербурге двое мужчин взяли фамилию действующего депутата Законодательного Собрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и подали документы для участия в выборах
В Санкт-Петербурге двое мужчин взяли фамилию действующего депутата Законодательного Собрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и подали документы для участия в выборах.
По данным «Новой газеты», жители северной столицы сменили имена и фамилии перед выборами в ЗакС, которые пройдут в сентябре 2021 года. Причем петербуржец Борис Иванович Вишневский еще весной текущего года проводил прием граждан от партии «Единая Россия» под своим настоящим именем — Виктор Иванович Быков.
Виктор Быков, по данным «Новой», работает секретарем местного отделения «Единой России» муниципального округа МО-78 и руководителем общественной приемной партии власти в Адмиралтейском районе.
Второй кандидат Борис Геннадьевич Вишневский раньше был Алексеем Геннадьевичем Шмелевым. Он работает руководителем коммерческого отдела в «Европроект Групп». Еще в феврале он использовал паспорт на имя Алексея Шмелева, а сейчас этот документ признан недействительным.
Таким образом, во втором округе в выборах будут участвовать сразу три Бориса Вишневских: один от партии «Яблоко» и два самовыдвиженца.
Отметим, что выдвижение кандидатов-двойников является распространенной избирательной технологией в России, но чтобы кандидаты полностью меняли имя, фамилию и отчество как у известных политиков, встречается крайне редко.