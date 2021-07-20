20 июля 2021, 01:38
В Токийском заливе из-за нашествия устриц едва не сорвались олимпийские соревнования по гребле
В Токийском заливе, где должны пройти соревнования по гребле в рамках летних Олимпийских игр, началось нашествие устриц. Специалисты предупреждают, что это явление может помешать проведению состязаний
Фото: crispy.news
В Токийском заливе, где должны пройти соревнования по гребле в рамках летних Олимпийских игр, началось нашествие устриц. Специалисты предупреждают, что это явление может помешать проведению состязаний.
По данным ВВС, огромное количество устриц прицепилось к поплавкам, предназначенным для предотвращения отражения волн от трассы «Морской лес». Под тяжестью моллюсков поплавки начали тонуть.
Оборудование пришлось очищать при помощи водолазов. Специалисты выловили 14 тонн устриц магаки — популярных съедобных моллюсков - однако выловленных устриц не будут есть или продавать, чтобы не возникли проблемы с контролирующими органами.
На трассе по плану оргкомитета пройдут олимпийские соревнования по гребле и каноэ.