20 июля 2021, 01:02
Правительство разработало «санитарный щит» за 30 млрд рублей
Правительство России разработало проект «санитарного щита», который должен защитить страну от потенциально возможных новых пандемий. Реализация проекта обойдется в 30 млрд рублей
Фото: rifoms.ru
Правительство России разработало проект «санитарного щита», который должен защитить страну от потенциально возможных новых пандемий. Реализация проекта обойдется в 30 млрд рублей.
Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что результатом реализации проекта «Санитарный щит» должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в Россию и развития пандемий. Проект позволит за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на выявление новых инфекций, а вакцины против них - за четыре месяца.
К 2024 году в рамках «Санитарного щита» планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пограничных пунктах пропуска, сообщает ТАСС.