Бывшего замглавы МВД по Карачаево-Черкесии объявили в розыск по делу об убийстве
Бывшего заместителя главы МВД по Карачаево-Черкесской республике Альберта Карабашева объявили в международный розыск. В отставку с занимаемой должности он ушел в 2015 году
Бывшего заместителя главы МВД по Карачаево-Черкесской республике Альберта Карабашева объявили в международный розыск. В отставку с занимаемой должности он ушел в 2015 году.
Высокопоставленного силовика подозревают в том, что в начале нулевых годов он заказал убийство трех граждан. В конце сентября 2000 года этих людей расстреляли на 13-м километре федеральной автодороги Карачаевск — Кисловодск. Киллеры произвели в своих жертв не менее 20 выстрелов.
Альберта Карабашева заподозрили в причастности к этим убийствам только в 2020 году, но и тогда доказательств для предъявления силовику обвинения у следствия не хватало.
Новые подробности дела были выявлены после того, как его передали из регионального управления Следственного комитета России в центральный аппарат ведомства. Узнав об этом, Карабашев скрылся. Предположительно, он сейчас находится в Турции.