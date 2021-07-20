20 июля 2021, 00:05
Медики сообщили о негативном влиянии гаджетов на иммунитет человека
В интервью радиостанции «Спутник» медик заявил, что после длительного использования смартфона или компьютера у человека может возникнуть синдром сухого глаза
Фото: fb.ru
Современные гаджеты негативно влияют на иммунитет человека. Об этом сообщил офтальмолог и доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.
В интервью радиостанции «Спутник» медик заявил, что после длительного использования смартфона или компьютера у человека может возникнуть синдром сухого глаза. Синдром, при котором слезные железы не выделяют нужное количество влаги.
По словам офтальмолога, современные устройства можно обвинить в возникновении данного синдрома и, как следствие, снижении иммунитета. Игорь Азнаурян отметил, что при сухом главе микробы наносят организму человека большой вред.
Медик рекомендует гражданам использовать глазные капли для увлажнения слизистой, если у них нет возможности сократить время использования гаджетов.