Шесть депутатов Госдумы удалили из поисковиков ссылки на статьи о себе по закону о «праве на забвение»
Как минимум шесть депутатов Госдумы нынешнего созыва воспользовались законом о «праве на забвение» и добились удаления из поиска «Яндекса» ссылок на некоторые материалы о себе
Как минимум шесть депутатов Госдумы нынешнего созыва воспользовались законом о «праве на забвение» и добились удаления из поиска «Яндекса» ссылок на некоторые материалы о себе.
При запросах о депутатах Денисе Кравченко, Андрее Скоче, Ирине Белых и Дмитрии Саблине (все «Единая Россия»), Сергее Жигареве (ЛДПР) и «Справедливой России» (Валерии Гартунге) поисковик «Яндекс» выдавал сообщение о том, что часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ, сообщает «МБХ медиа».
Какие именно материалы депутаты пожелали удалить, не уточняется.
Согласно российскому законодательству, ссылки на материалы из поисковых систем удаляются по решению суда, однако из всех перечисленных депутатов в суд по поводу недостоверной информации обращались только Андрей Скоч, Дмитрий Саблин и Сергей Жигарев.