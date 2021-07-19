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Российский флаг удалят из спорта на четыре года
19 июля 2021, 17:19

Домашние задания российских школьников будет проверять искусственный интеллект

В России со школьных учителей в будущем снимут часть нагрузки за счет того, что как минимум половину домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект

Домашние задания российских школьников будет проверять искусственный интеллект
Фото: Яндекс.Дзен

В России со школьных учителей в будущем снимут часть нагрузки за счет того, что как минимум половину домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект.

В паспорте стратегии цифровой трансформации образования Министерства просвещения говорится, что к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект (ИИ). Даная разработка должна стать частью программы «Цифровой помощник учителя».

Программа также предполагает переход на «безбумажные технологии» (доля электронного документооборота должна составлять 90%) и оформление цифрового портфолио учащихся школ.

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