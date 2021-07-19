Роспотребнадзор запретил кандидатам в депутаты физические контакты с избирателями
Сбор подписей в поддержку выдвижения того или иного кандидата, а также предвыборные встречи и мероприятия должны проводиться только на открытом воздухе
Роспотребнадзор запретил кандидатам в депутаты любые физические контакты с избирателями во время агитационной кампании.
В рекомендациях санитарного ведомства по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, говорится, что кандидатам и иным участникам избирательного процесса «категорически» запрещаются рукопожатия и иные физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними.
Сбор подписей в поддержку выдвижения того или иного кандидата, а также предвыборные встречи и мероприятия должны проводиться только на открытом воздухе. Поквартирный сбор подписей и агитация запрещены в связи с высокими рисками заражения коронавирусом.
Участники предвыборных мероприятий обязаны строго соблюдать масочный и перчаточный режимы.
Между тем, оппозиционные кандидаты в депутаты Госдумы отметили, что по российской традиции все вышеуказанные требования распространяются только на независимых кандидатов, но не на представителей власти. Например, на недавнем съезде «Единой России» мало кто соблюдал масочный режим.