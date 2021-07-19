В Вологодской области новый участковый пункт полиции разместили в строительной бытовке
В поселке Семенково Вологодской области открыли «модульный участковый пункт полиции», который разместили в строительной бытовке. «Торжественное» открытие полицейского пункта провел заместитель начальника ГУ МВД по региону Александр Гладышев
В поселке Семенково Вологодской области открыли «модульный участковый пункт полиции», который разместили в строительной бытовке. «Торжественное» открытие полицейского пункта провел заместитель начальника ГУ МВД по региону Александр Гладышев, а местный священник освятил его.
Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников рассказал журналистам, что «процесс выбора здания был долгим», но в итоге было решено использовать под участковый пункт модульную конструкцию.
Чиновник утверждает, что условия для работы в новом помещении «гораздо комфортнее», чем в прежнем.
Известный блогер Илья Варламов, комментируя новость, отметил, что «высокие начальники МВД, сидящие на кожаных креслах в своих уютных кабинетах, совершенно не понимают, как важно обеспечить достойные условия труда для своих сотрудников», а вместо этого относятся к работникам как гастарбайтерам на полулегальной стройке.
«Когда человек работает в собачей будке, он и будет вести себя как собака», - добавил блогер.