Дмитрий Рогозин заинтересовался низкими зарплатами сотрудников «космических» предприятий
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал решить проблему низких зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли. Чиновник заявил, что его «передернуло», когда он узнал, сколько получают работники космической сферы
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал решить проблему низких зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли. Чиновник заявил, что его «передернуло», когда он узнал, сколько получают работники космической сферы.
Дмитрий Рогозин заявил, что в центральном аппарате «Роскосмоса» сотрудники получают высокие зарплаты, однако на предприятиях размер зарплат сильно разнится.
В беседе с РИА Новости глава «Роскосмоса» отметил, что его «даже передернуло», когда он узнал об уровне зарплат в отряде космонавтов по сравнению с зарплатами астронавтов НАСА и Европейского космического агентства.
Отметим, что Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» еще в 2018 году, а зарплатами сотрудников предприятий космической сферы он заинтересовался только сейчас. При этом сам чиновник в 2019 году заработал 44,13 млн рублей, а в 2020 году - 83,11 млн рублей.