Турецкий инфекционист призвал власти закрыть страну для туристов из России
Глава Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан предложил закрыть страну для российских туристов в связи с ростом заболеваемости штаммом «дельта» среди местного населения
Глава Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан предложил закрыть страну для российских туристов в связи с ростом заболеваемости штаммом «дельта» среди местного населения.
В интервью изданию Gazete Oksijen эксперт заявил, что новую мутацию коронавирусной инфекции в Турции распространяют туристы из России, где продолжается рост заболеваемости. Мехмет Джейхан отметил, что Турция возобновила авиасообщение с Россией, когда там стремительно распространялся штамм «дельта» (его также называют «индийским»).
«В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов», — заявил инфекционист.
Мехмет Джейхан также сообщил, что Минздрав Турции не раскрывает информацию по распространению штамма «дельта» в стране, хотя специалистам известно, что один человек, зараженный этим штаммом, в среднем инфицирует четырех.