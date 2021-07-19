В Красноярском крае в детском лагере произошла вспышка коронавируса
В Ачинском районе Красноярского края в детском лагере «Сокол» произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. По данному факту проводится прокурорская проверка
В Ачинском районе Красноярского края в детском лагере «Сокол» произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. По данному факту проводится прокурорская проверка.
В надзорном ведомстве сообщили, что в лагере «Сокол» коронавирусом заразились как минимум 18 детей. Заболевших уже вывезли с территории оздоровительного учреждения, они находятся на лечении.
В помещении лагеря провели полную дезинфекцию.
Источник распространения коронавирусной инфекции устанавливается.
В отношении сотрудников детского лагеря проводится проверка по факту выполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха.
Напомним, в июне вспышка COVID-19 произошла в детском лагере «Байлак» в республике Тува. Там коронавирусом заразились более 60 детей. В связи с инцидентом работа всех детских лагерей в регионе была приостановлена.