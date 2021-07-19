Росавиация отказала перевозчикам в организации рейсов на курорты Египта
Всего российские перевозчики подали заявки на 231 рейс из разных регионов. Заявки отправили Azur air, «Нордстар», «Северный ветер», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Азимут», «Ай флай», «Якутия», «Роял флайт»
Росавиация не выдала российским авиакомпаниям разрешение на организацию прямых рейсов из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Всего российские перевозчики подали заявки на 231 рейс из разных регионов. Заявки отправили Azur air, «Нордстар», «Северный ветер», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Азимут», «Ай флай», «Якутия», «Роял флайт».
Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил собственный указ от 2015 года, который запрещал российским перевозчикам летать на курорты Египта. Запрет был введен после крушения пассажирского самолета компании «КогалымАвиа» на Синайском полуострове в результате теракта. Президентский указ также отменяет рекомендации туристическим операторам и агентам воздерживаться от продажи туров в Египет.