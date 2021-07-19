РСПП потребовала от «Эха Москвы» 500 тысяч рублей из-за выпуска программы «Суть событий»
Организация требует признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространенные в эфире программы «Суть событий», а также выплаты компенсации в размере 500 тысяч рублей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» направил в Пресненский райсуд Москвы иск о защите чести и достоинства к радиостанции «Эхо Москвы».
Организация требует признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространенные в эфире программы «Суть событий», а также выплаты компенсации в размере 500 тысяч рублей.
Претензии у РСПП возникли к выпуску программы «Суть событий» от 9 октября 2020 года. Журналист Сергей Пархоменко рассказал о том, как обращался в РСПП с просьбой получить разрешение на установку памятного знака на доме, который организация занимает на Котельнической набережной в Москве. Речь шла об установке знака в память о репрессированных жильцах этого дома.
Пархоменко рассказал, что в РСПП в ответ попросили предоставить документы по поводу репрессированых людей.
«Мы изучим, был там антигосударственный заговор?», - говорилось в ответе организации.
Сергей Пархоменко в свою очередь заявил, что эти люди были обвинены в участии в антигосударственном заговоре и расстреляны. Позже они были реабилитированы, потом были признаны невиновными. «Было признано, что обвинение против них было сфальсифицировано, показания получены под пыткой и так далее», — рассказал журналист.
По словам Пархоменко, РССП, в частности его глава Александр Шохин, считает, что организация обладает полномочиями «устроить еще один суд».