19 июля 2021, 13:49
Жители Кипра устроили беспорядки из-за новых антиковидных мер
Жители Никосии (столица Кипра) устроили стихийную акцию протеста возле офиса телеканала «Сигма ТВ», однако митинг перерос в беспорядки
Фото: cyprusbutterfly.com.cy
На острове Кипр местные жители устроили беспорядки из-за введения властями новых антиковидных мер.
Жители Никосии (столица Кипра) устроили стихийную акцию протеста возле офиса телеканала «Сигма ТВ», однако митинг перерос в беспорядки. В протесте участвовали не менее 2,5 тысяч человек. Самые радикально настроенные участники акции поджигали припаркованные поблизости автомобили и били витрины, сообщает «Интерфакс».
В правоохранительных органах сообщили, что пострадавших в результате беспорядков нет.
Киприоты выступают против обязательной вакцинации против коронавируса, а также против введения так называемых сертификатов безопасности для сдерживания коронавируса.