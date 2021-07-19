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Техномир
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19 июля 2021, 12:58

Российские космонавты на МКС не смогут выходить открытый космос из-за проблем со скафандрами

Российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС), могут потерять возможность выходить в открытый космос

Российские космонавты на МКС не смогут выходить открытый космос из-за проблем со скафандрами
Фото: Twitter/wayofrussia

Российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС), могут потерять возможность выходить в открытый космос. Все дело в том, что у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» заканчивается гарантийный срок.

Гендиректор и генконструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил РИА Новости, что уже три года как он пытается убедить заказчика начать изготавливать новую партию скафандров. Однако соответствующий контракт так и не был заключен из-за длительных согласований.

В итоге, по причине возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. При этом использование новых материалов требует больших затрат и увеличения сроков производства.

«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», - отметил Сергей Поздняков.

Отметим, что на 21 июля 2021 года запланированы работы по подключению к системам МКС нового многофункционального лабораторного модуля «Наука», в ходе которых космонавтам необходимо будет выйти в открытый космос не менее 10 раз.

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