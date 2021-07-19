В России с начала 2021 года закрылись 724 тысячи юрлиц и ИП
В России в период с января по июнь 2021 года прекратили свое существование 724 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 2013 года это самый высокий показатель
В России в период с января по июнь 2021 года прекратили свое существование 724 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 2013 года это самый высокий показатель.
В большинстве случаев компании сами приняли решение о прекращении деятельности. Еще ряд юрлиц закрылись из-за принудительного исключения из ЕГРИП, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФНС.
Эксперты объясняют массовое закрытие юрлиц и ИП сокращением мер государственной поддержки из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, а также переходом ряда бизнесменов в статус самозанятых.
Между тем, в ФНС сообщили, что за указанный период времени был зафиксирован не только рост числа ликвидированных юрлиц и ИП, но и рост зарегистрированных новых фирм. Налоговая за это время зарегистрировала 531 тысячу компания, что на 34% больше показателя 2020 года.