Правительства разных стран используют ПО для взлома телефонов журналистов и критиков власти
Правительства некоторых стран использовали шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и оппозиционных деятелей
Правительства некоторых стран использовали шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и оппозиционных деятелей. Об этом сообщается в совместном расследовании журналистов The Washington Post, The Guardian, Haaretz и еще 14 изданий.
В основе расследования лежит список из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли быть взломаны с помощью ПО Pegasus. Журналисты установили личности владельцев более тысячи взломанных номеров из 50 стран мира. Затем выяснилось, что как минимум 23 телефона, принадлежащих журналистам, были заражены Pegasus, а на еще 14 сохранились признаки попыток взлома, сообщает Znak.com.
Компания NSO Group разработала Pegasus для борьбы с терроризмом и преступностью, однако это программное обеспечение стало широко использоваться для прослушки телефонов журналистов и оппозиционеров в Венгрии, Азербайджане, Казахстане, Индии, Израиле, Бахрейне, Мексике, Марокко, Руанде, Саудовской Аравии и ОАЭ.
В расследовании отмечается, что взлому подверглись телефоны сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Le Monde и «Аль-Джазиры».