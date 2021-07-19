Вице-премьеров правительства назначили кураторами федеральных округов
Вице-премьеры будут нести ответственность за разработку и реализацию инвестиционных и национальных проектов, а также государственных программ на территории вверенных им федеральных округов
Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил своих заместителей кураторами федеральных округов.
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства, Дмитрий Григоренко теперь будет курировать Центральный федеральный округ, вице-премьер Виктория Абрамченко — Сибирский ФО, вице-премьер Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО, Юрий Борисов - Уральский ФО, Марат Хуснуллин - Южный ФО, Дмитрий Чернышенко - Приволжский ФО, а Александр Новак - Северо-Кавказский ФО.
По поручению Михаила Мишустина, вице-премьеры будут нести ответственность за разработку и реализацию инвестиционных и национальных проектов, а также государственных программ на территории вверенных им федеральных округов. Также заместители главы правительства будут решать вопросы о предоставлении регионам финансовой помощи, сообщает «Лента.ру».