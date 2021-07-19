МОК решил ограничить сексуальную жизнь участников Олимпиады в Токио
Участников летних Олимпийских игр в Токио ограничат в интимной жизни из-за пандемии коронавируса. Специально для этого Международный олимпийский комитет (МОК) разработал для атлетов дизайн антисекс-кроватей
Участников летних Олимпийских игр в Токио ограничат в интимной жизни из-за пандемии коронавируса. Специально для этого Международный олимпийский комитет (МОК) разработал для атлетов дизайн антисекс-кроватей.
Издание Explica сообщает, что такие кровати смогут выдерживать вес только одного человека. В МОК рассчитывают, что это позволит «избежать ненужных форм физического контакта».
Сами спортсмены высмеяли действия функционеров из МОК. Так, бегун Рай Бенджами поинтересовался, не развалится ли его кровать, если он прольет на нее воду.
Другой американский атлет Пол Челимо отметил, что для бегунов на длинные дистанции тот факт, что антисекс-кровати могут выдержать только малый вес, не станет ограничением. «Даже четыре таких спортсмена смогут залезть на эту кровать», — пошутил бегун.