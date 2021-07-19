Специалисты Роспотребнадзора создадут биочип для выявления возбудителей COVID-19
Российские специалисты работают над созданием биочипа, способного выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирусных
Российские специалисты работают над созданием биочипа, способного выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирусных. Соответствующими разработками занимаются в нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.
На сайте санитарного ведомства сообщается, что речь идет о создании прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусов SARS-CoV-2. Специалисты планируют охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа, пишет «Лента.ру».
Работы по созданию биочипа также проводятся в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Данное учреждение занимается разработками мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.