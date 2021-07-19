Продавцы товаров для школьников предупредили о повышении цен
Крупные производители канцелярских изделий и товаров для школьников «Проф-пресс» и «Луч», подтвердили информацию о повышении цен. Больше всего цены вырастут на тетради, ручки, альбомы для рисования
Продавцы канцелярии и товаров для школьников предупредили о повышении цен на весь свой ассортимент перед началом нового учебного года.
Рост оптовых цен составит примерно 10-30% от действующей стоимости. Повышение стоимости продавцы будут вынуждены заложить в розничную цену товаров, сообщают «Ведомости».
Крупные производители канцелярских изделий и товаров для школьников «Проф-пресс» и «Луч», подтвердили информацию о повышении цен. Больше всего цены вырастут на тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы.
Рост цен на канцелярию обусловлен подорожанием полимерных материалов и целлюлозы, а их нехватка — производством медицинских масок и упаковки. Например, в Европе с начала года полиэтилен подорожал в 1,5 раза — до 2 тысяч долларов за тонну. Ситуация на российском рынке повторяет зарубежную динамику.