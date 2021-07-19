В Госдуме предложили ввести выплаты пенсионерам за вакцинацию от коронавируса
Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Министерства труда Олегу Котякову с предложением ввести пособия для пенсионеров, которые привились от коронавирусной инфекции
Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Министерства труда Олегу Котякову с предложением ввести пособия для пенсионеров, которые привились от коронавирусной инфекции.
Парламентарий отметил, что главы некоторых регионов стремятся оформить стимулирующие выплаты пожилым гражданам за прививку от COVID-19, однако на федеральном уровне единого решения по вопросу таких выплат нет.
Сам Василий Власов предлагает установить пособие для пенсионеров за вакцинацию в размере 10 тысяч рублей. Парламентарий считает, что такие выплаты финансово поддержат пожилых россиян и станут стимулом для них в вопросе вакцинации от коронавируса.
Отметим, что в среднем по России размер стимулирующих выплат пенсионерам за прививку от коронавируса составляет 1-3 тысячи рублей.