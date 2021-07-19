В Якутии из-за лесных пожаров закрыли авиа- и речное сообщение. Огонь подбирается к Светлинской ГЭС
В Якутии ситуация с лесными пожарами с каждым днем становится все хуже и хуже. Из-за густого дыма в Якутске приостановил работу аэропорт, а также было закрыто речное сообщение
В Якутии ситуация с лесными пожарами с каждым днем становится все хуже и хуже. Из-за густого дыма в Якутске приостановил работу аэропорт, а также было закрыто речное сообщение. Кроме того, огонь угрожает Светлинской электростанции.
В Минтрансе республики сообщили, что аэропорт столицы региона временно прекратил принимать и отправлять рейсы из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров. Закрыто и судоходство по реке Лене. Ограничения будут действуют на переправах Якутск—Нижний Бестях, Кангалассы—Соттинцы и Мохсоголлох—Качикатцы.
Авиационное и речное сообщение возобновится после улучшения метеоусловий.
По данным агентства daita.ru, один из природных пожаров в Якутии подобрался к Светлинской гидроэлектростанции и поселку Сюльдюкар. Власти сообщили, что этот пожар находится на особом контроле. В его тушении задействованы 89 человек и четыре единицы техники.
По данным на утро 19 июля, на территории Якутии действуют 216 природных пожаров. При этом огонь прошел уже больше полутора миллионов гектаров. В результате пожаров пострадал заповедник Ленские столбы.
Власти республики сообщают, что в ликвидации огня задействованы 2188 человек, включая добровольцев, и 279 единиц техники. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в Якутию для тушения дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС.