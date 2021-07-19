Сотрудницу «Ленты.ру» доставили в полицию из-за съемки задержания ребенка
В Москве полицейские задержали и избили сотрудницу издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову, которая сняла на видео, как силовики задерживают ребенка на Чистопрудном бульваре
В Москве полицейские задержали и избили сотрудницу издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову, которая сняла на видео, как силовики задерживают ребенка на Чистопрудном бульваре.
Анастасию Завьялову задержали вечером 17 июля, когда она снимала, как полицейские заводят в автозак маленькую девочку, отца которой задержали за распитие алкоголя. Один из полицейских при этом толкнул журналистку, а она в ответ она попыталась запечатлеть его нагрудный знак. Полицейский свой нагрудный знак с идентификационным номером пытался скрыть.
Сотрудницу «Ленты.ру» доставили в ОВД «Басманный». Силовики заломили руки, а в автозаке на нее наступили коленом и ударили головой об стол. Полицейские также угрожали Завьяловой статьей о нападении на силовиков и оставили под стражей до понедельника.
В «Ленте.ру» сообщили, что Анастасию Завьялову задержали сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России.