Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей
Адвокатская «Команда 29» объявила о закрытии из-за высоких рисков уголовного преследования со стороны властей. Такое решение юристы приняли после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт группы
Адвокатская «Команда 29» объявила о закрытии из-за высоких рисков уголовного преследования со стороны властей. Такое решение юристы приняли после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт группы.
В заявлении «Команда 29» говорится, что адвокаты продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно, но уже в личном качестве.
В связи с давлением властей «Команда 29» закрывает все свои медиапроекты и удалят архив, так как существование этого контента может быть квалифицировано как «распространение материалов нежелательной организации».
Юристы группы также обратились к журналистам, блогерам и своим сторонникам с рекомендацией удалить прямые ссылки и репосты на материалы «Команды 29».
На минувшей неделе Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». В надзорном ведомстве считают, что юристы группы якобы распространяли на своем сайте «информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной».
Напомним, что адвокаты «Команды 29» защищают интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также представляли интересы организаций Алексея Навального по делу о признании их экстремистскими.