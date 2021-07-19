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Общество
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19 июля 2021, 01:37

Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей

Адвокатская «Команда 29» объявила о закрытии из-за высоких рисков уголовного преследования со стороны властей. Такое решение юристы приняли после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт группы

Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей
Фото: team29.org

Адвокатская «Команда 29» объявила о закрытии из-за высоких рисков уголовного преследования со стороны властей. Такое решение юристы приняли после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт группы.

В заявлении «Команда 29» говорится, что адвокаты продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно, но уже в личном качестве.

В связи с давлением властей «Команда 29» закрывает все свои медиапроекты и удалят архив, так как существование этого контента может быть квалифицировано как «распространение материалов нежелательной организации».

Юристы группы также обратились к журналистам, блогерам и своим сторонникам с рекомендацией удалить прямые ссылки и репосты на материалы «Команды 29».

На минувшей неделе Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». В надзорном ведомстве считают, что юристы группы якобы распространяли на своем сайте «информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной».

Напомним, что адвокаты «Команды 29» защищают интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также представляли интересы организаций Алексея Навального по делу о признании их экстремистскими.

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