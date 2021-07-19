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19 июля 2021, 01:04

В Тель-Авиве владельцев собак обязали сдавать образцы ДНК своих питомцев

Власти Тель-Авива обязали владельцев собак сдавать образцы ДНК своих питомцев, чтобы можно было установить личности тех граждан, которые не убирают за своими питомцами экскременты

В Тель-Авиве владельцев собак обязали сдавать образцы ДНК своих питомцев
Фото: bb.lv

Власти Тель-Авива обязали владельцев собак сдавать образцы ДНК своих питомцев, чтобы можно было установить личности тех граждан, которые не убирают за своими питомцами экскременты.

В мэрии сообщили, что городские инспекторы будут тестировать образцы неубранных отходов собак и сопоставлять их с образцами ДНК из муниципальной базы данных.

Хозяевам собак, которые не убивают за своими питомцами, грозят штрафы. Также им придется возместить муниципалитету расходы на проведение ДНК-теста, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Тель-Авив считается самым «собаколюбивым» городом, а собака есть у каждого 11-го жителя города. Местные власти создали все условия для выгула домашних животных, однако ежемесячно граждане не убирают порядка 500 кг собачьих отходов. 

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