Прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке, насмерть сбившей двух детей
Прокуратура Москвы потребовала ужесточить обвинение 18-летней россиянке, которая сбила трех детей и двух взрослых на пешеходном переходе. Двое детей от полученных травм скончались
Прокуратура Москвы потребовала ужесточить обвинение 18-летней россиянке, которая сбила трех детей и двух взрослых на пешеходном переходе. Двое детей от полученных травм скончались.
Ранее девушке было предъявлено обвинения по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд отправил ее под домашний арест.
Столичная прокуратура настаивает на том, чтобы автомобилистке было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» в связи с гибелью двух малолетних детей.
Прокуратура также требует отправить Валерию Башкирову в СИЗО. Ранее ужесточить меру пресечения девушке требовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. 18-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате аварии погибли двое детей в возрасте 3 и 5 лет. У девятимесячного ребенка диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
На допросе девушка призналась, что во время управления автомобилем смотрела в свой смартфон.