19 июля 2021, 00:05
Росавтодор анонсировал повышение тарифа в системе «Платон»
Росавтодор анонсировал повышение тарифа системы «Платон» (система взимания платы с грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам) с февраля 2022 года
Фото: riac34.ru
Росавтодор анонсировал повышение тарифа системы «Платон» (система взимания платы с грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам) с февраля 2022 года. Действующий тариф составляет 2,35 рубля за километр, а новый тариф составит - 2,44 рубля.
В Росавтодоре заявили, что повышение тарифов на проезд грузового транспорта по федеральным трассам предусмотрено ежегодной индексацией.
Между тем, на портале Российская общественная инициатива появилась петиция с требованием понизить и заморозить тарифы в система «Платон» на уровне 0,50 рубля за километр. Автор петиции отметил, что такой тариф будет покрывать только операционные издержки работы «Платона», поэтому в будущем возможна индексация тарифа.
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